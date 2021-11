Mauro Icardi potrebbe tornare sotto la guida di Luciano Spalletti: le ultime notizie di calciomercato sul Napoli di Aurelio De Laurentiis. Gli aggiornamenti sul campionato di Serie A

Il Napoli di Luciano Spalletti ha subito un brusco stop in casa dell’Inter di Simone Inzaghi. Gli azzurri, che prima della sosta avevano pareggiato al Maradona contro il Verona di Igor Tudor, sono ancora senza vittoria dopo la trasferta milanese.

I nerazzurri, ex squadra del tecnico toscano, sono riusciti ad avere la meglio in una partita divertentissima e ricca di colpi di scena nella quale Spalletti ha perso due pedine fondamentali del suo scacchiere tattico: Victor Osimhen e Zambo Anguissa. Il secondo ha accusato una lesione all’adduttore e dovrebbe stare fuori per circa due settimane, mentre per il centravanti nigeriano la situazione è decisamente più grave.

Il bomber ex Lille dovrà stare fuori per oltre due mesi ed il Napoli deve trovare un sostituto magari nella finestra di calciomercato di gennaio, soprattutto se Osimhen non dovesse rientrare nei tempi previsti e in una condizione non particolarmente esaltante rispetto a quella messa in mostra finora.

Calciomercato Napoli, occhio al ritorno di fiamma

Il Napoli, in quest’ottica, potrebbe rimettere nel mirino un vecchio pallino di De Laurentiis. Stiamo parlando di Mauro Icardi, centravanti argentino del PSG che non sta trovando molto spazio con il club francese. Uno scoglio potrà essere dettato dal prezzo, di circa 30 milioni di euro, ma il Napoli potrebbe provare a percorrere la strada del prestito. Il problema principale però è dato da Luciano Spalletti. L’allenatore toscano è andato in conflitto con Icardi nel suo ultimo periodo all’Inter, ma mai dire mai quando si parla di calciomercato.