De Zerbi saluta l’Europa ma potrebbe sorridere presto per l’arrivo di un vecchio pupillo dalla Serie A

Lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi dice addio alla Champions. La sconfitta di ieri a San Siro contro l’Inter ha condannato il club ucraino all’ultimo posto nel girone che spegne ogni speranza anche per l’accesso in Europa League.

Non un grande esordio nelle coppe europee per il tecnico italiano che si giocherà tutto sul campionato. Intanto, però, la società vuole regalare un rinforzo all’ex tecnico del Sassuolo e il colpo potrebbe arrivare proprio dal club neroverde. Il giocatore in questione è Jeremie Boga, vecchio pupillo di De Zerbi. L’ivoriano non è del tutto soddisfatto in Emilia e potrebbe accettare di buon grado la possibilità di riabbracciare il suo vecchio allenatore.

De Zerbi chiama Boga allo Shakhtar

Boga è cresciuto molto sotto la gestione di De Zerbi, diventando un giocatore molto ambito non solo in Serie A ma anche all’estero, tanto da aver attirato l’attenzione anche di Arsenal e Betis. Come riportato da ‘todofichajes.com’, lo Shakhtar di De Zerbi, però, sembra vicinissima al suo acquisto per una cifra vicina ai 20 milioni di euro già nel mercato di gennaio. Boga si prepara a riabbracciare De Zerbi.