L’Inter è sulle tracce di Malang Sarr, difensore centrale del Chelsea di Thomas Tuchel: le ultime notizie di calciomercato sulla squadra allenata da Simone Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi è sempre più lanciata nel campionato italiano di Serie A. I nerazzurri infatti, dopo il pareggio nel derby di Milano contro il Milan, hanno trovato tre vittorie consecutive fra Italia ed Europa, che li stanno rilanciando alla grandissima.

I sei punti ottenuti con Napoli e Venezia hanno infatti riportato la Beneamata ad appena una lunghezza di distanza dai cugini, una scalata clamorosa segnata anche dalle due sconfitte di fila del Milan contro Fiorentina e Sassuolo. In queste gare, l’Inter ha dovuto fare a meno di Stefan de Vrij, difensore centrale olandese e perno della retroguardia a disposizione di Simone Inzaghi.

Senza di lui, l’ex allenatore della Lazio ha scelto di optare sull’esperienza di Andrea Ranocchia che è stato però fermato da un risentimento muscolare ed ha infatti saltato la trasferta di Venezia dopo aver giocato molto bene il doppio delicatissimo appuntamento prima con il Napoli e poi con la Shakhtar Donetsk. Sembra quindi evidente che l’Inter abbia bisogno di un altro difensore di ruolo in grado di dare la giusta affidabilità, magari già nella prossima sessione invernale di calciomercato.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Inter, obiettivo Sarr: ora che succede

Nelle ultime ore, Malang Sarr, difensore centrale del Chelsea di Tuchel, è finito, di nuovo, nei radar dell’Inter che segue il giocatore già dai tempi della Ligue 1. Siamo ancora alle fasi iniziali della trattativa, ma Sarr, viste le sue caratteristiche sarebbe ciò di cui la Beneamata ha bisogno per rinforzare il reparto che, la prossima estate, dovrebbe vedere tre addii, quelli di Kolarov, Ranocchia e D’Ambrosio. Tutti e tre i giocatori sono in scadenza di contratto e soltanto su D’Ambrosio resta qualche dubbio legato ad un possibile prolungamento, almeno per il momento. Sarr quindi, se dovesse arrivare, rimpiazzerebbe addirittura tre giocatori del roster dell’Inter.