UFFICIALE Roma, nouvo caso di Covid in squadra

Nuovo caso di Covid in casa Roma, c’è la nota ufficiale da parte della squadra capitolina: Mourinho ne perde un altro

Josè Mourinho costretto a dover rinunciare ad un altro dei suoi uomini: dopo Cristante e Villar, infatti, è risultato positivo al Coronavirus anche Felix Afea Gyan. Lo ha fatto sapere la Roma stessa attraverso una nota apparsa sui canali ufficiali.

“L’AS Roma comunica che, in seguito a un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, il calciatore Felix Afena Gyan, vaccinato, è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare”, è quanto si legge nella nota in questione. Il giovane attaccante, una sorta di ‘figlioccio’ per il tecnico portoghese, sarà pertanto indisponibile fino alla negativizzazione dei prossimi tamponi.