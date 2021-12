La Juventus segue per il calciomercato di gennaio il nome di Marten de Roon, centrocampista dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini: le ultime notizie sulla Vecchia Signora

La Juventus di Massimiliano Allegri è tornata a vincere dopo un inizio non particolarmente esaltante di stagione. I bianconeri, reduci dal tonfo allo Stadium contro l’Atalanta, hanno ottenuto i tre punti in casa della Salernitana riavvicinandosi all’Europa.

Decisivi gli attaccanti della squadra del tecnico livornese, Paulo Dybala, autore del gol del vantaggio, e Alvaro Morata, centravanti che ha sigillato la gara con un gioco di prestigio a superare Belec. La Vecchia Signora non sta vivendo comunque una grande stagione e i problemi sono soprattutto a centrocampo, dove manca un mediano di ruolo in grado di dettare i tempi alla squadra.

Manuel Locatelli, arrivato dal Sassuolo nell’ultima estate di calciomercato, nonostante sia uno dei migliori finora in stagione per la Juventus, da playmaker non sta giocando nel suo ruolo naturale e in quest’ottica i bianconeri a gennaio potrebbero tuffarsi su un altro nome proveniente dal campionato italiano di Serie A: stiamo parlando di Marten de Roon, mediano dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Calciomercato Juventus, occhi su de Roon: i dettagli

Marten de Roon è tornato quindi nei radar della Juventus pronta a mettere a segno il colpo già nella finestra di calciomercato invernale. Il centrocampista olandese ha una valutazione di circa 25 milioni di euro ed un contratto con l’Atalanta fino al 2024. I nerazzurri, diretti rivali in campionato proprio dei bianconeri, non sembrano intenzionati a fare sconti alla Vecchia Signora e non si accontenteranno di cifre inferiori, nonostante fra le due società ci sia un gran feeling dal punto di vista delle trattative di mercato.