Real Madrid-Inter, Inzaghi in conferenza: le condizioni di Lautaro

Domani sera si chiuderà il girone di Champions League per l’Inter, che affronterà il Real Madrid: Inzaghi svela le condizioni di Lautaro

L’Inter ha ingranato la marcia e messo a segno la quarta vittoria consecutiva in campionato. Domani sera però i nerazzurri affronteranno il Real Madrid per chiudere il girone di Champions League, dove le due squadre si giocheranno il primato nel gruppo D.

Come di consueto oggi il tecnico interista Simone Inzaghi ha tenuto la conferenza stampa prepartita in particolare ha parlato delle condizioni di Lautaro Martinez, che sabato ha saltato la sfida contro la Roma. Il punto su tutti gli infortunati dell’Inter in vista di un match fondamentale per il cammino europeo.

Real Madrid-Inter, Inzaghi su Lautaro: “Sta bene”

Quale miglior momento per l’Inter per affrontare un top club come il Real Madrid, se non dopo quattro vittorie consecutive in campionato. Simone Inzaghi durante la conferenza stampa prepartita ha rivelato le condizioni di Lautaro Martinez e degli infortunati: “Non ci saranno Ranocchia, Darmian, Satriano e Correa, che ha avuto un problema contro la Roma. Mi dispiace perché stava crescendo molto. Lautaro non ha avuto problemi. Per de Vrij e Kolarov vedremo dopo l’ultimo allenamento”. Dunque segnali importanti dal bomber argentino e non solo per Inzaghi.