Serie A, Cagliari-Torino 1-1: un pareggio che non serve a nessuno

Finisce in parità il posticipo tra Cagliari e Torino: un gol per tempo ed un punto che non accontenta nessuno

Termina con il pareggio tra Cagliari e Torino il sedicesimo turno del campionato di Serie A. Prima l’autogol di Carboni, poi il capolavoro di Joao Pedro.

Il risultato si sblocca dopo trentadue minuti di gioco: tiro dalla distanza di Pobega, Cragno respinge in maniera incerta permettendo a Sanabria di spingere il pallone in rete, con la complicità di Carboni in scivolata. Nella ripresa parte con le marce alte il Cagliari che dopo cinque minuti va ad un passo dal pareggio con Joao Pedro che colpisce di testa su cross di Caceres, trovando però una grande respinta di Milinkovic-Savic. Quest’ultimo, due minuti dopo, deve arrendersi al brasiliano che va in gol con una rovesciata da applausi.

Cagliari-Torino 1-1: tabellino e classifica

Cagliari-Torino 1-1

31’ autogol Carboni (T), 53’ Joao Pedro (C)

La classifica: Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34, Juventus 27, Fiorentina 27, Roma 25, Lazio 25, Bologna 24, Verona 23, Empoli 23, Sassuolo 20, Torino 19, Udinese 16, Sampdoria 15, Venezia 15, Spezia 12, Cagliari 10, Genoa 10, Salernitana 8.