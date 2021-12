Champions League, Real Madrid-Inter: le formazioni UFFICIALI

Nel prestigioso scenario madrileno l’Inter va a caccia dell’impresa che le consentirebbe di strappare il primo posto nel Gruppo D

Con la qualificazione già in cassaforte, ottenuta nello scorso turno grazie alla vittoria sullo Shakhtar Donetsk e alla concomitamte affermazione del Real Madrid contro lo Sheriff Tiraspol, l’Inter può affrontare le l’undici di Carlo Ancelotti con la testa libera: una vittoria garantirebbe ad Inzaghi il primo posto nel Gruppo D.

Per l’incontro, che si disputa nel mitico tempio del Santiago Bernabeu, il tecnico nerazzurro si affida alla collaudata coppia d’attacco Dzeko–Lautaro. Assenza pesante invece per Carlo Ancelotti: Benzema non sarà del match. Ecco le formazioni ufficiali della sfida.

Champions League, le formazioni ufficiali di Real Madrid-Inter

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Eder Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Jovic, Vincius