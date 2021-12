Calciomercato Inter, UFFICIALE la rescissione del contratto

Dopo mesi dallo spauracchio ad Euro 2020 arriva la comunicazione ufficiale da parte dell’Inter: l’addio ora è ufficiale

L’Inter dice addio a Christian Eriksen. Il danese, che ad Euro2020 si era accasciato a terra per una arresto cardiaco, non potrà più giocare in Serie A. La squadra nerazzurra, di conseguenza, ha comunicato la rescissione consensuale del rapporto con il trequartista.

Nella nota, diffusa tramite i canali ufficiali della società lombarda, si legge: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto di Christian Eriksen. Il Club e tutta la famiglia nerazzurra abbracciano il calciatore e gli augurano il meglio per il suo futuro”. Si legge inoltre: “Anche se oggi le strade dell’Inter e di Christian si separano, resterà un legame forte e indissolubile. I momenti più belli, i gol e le vittorie, l’abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nella storia nerazzurra”.