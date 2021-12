Serie A, una super Udinese mette nei guai Walter Mazzarri

All’Unipol Domus la formazione friulana travolge 0-4 i padroni di casa, contestati aspramente da loro pubblico: la posizione di Mazzarri si fa sempre più pericolante

Dopo il poker in Coppa Italia contro il Crotone, l’Udinese concede il bis anche in Serie A infliggendo una dura lezione al Cagliari di Walter Mazzarri, malinconicamente penultimo assieme al Genoa. Nel capoluogo sardo finisce 0-4 per gli ospiti, a segno con Deulofeu (doppietta), Makengo e Molina.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, l’Inter schianta il Cagliari e si prende la vetta solitaria

Dopo le sberle rimediate a San Siro appena 6 giorni fa, è arrivata un’altra batosta per il Cagliari, contestato dai suoi tifosi durante tutto il secondo tempo. Ora la posizione di Mazzarri si fa davvero a rischio.

Il tabellino di Cagliari-Udinese 0-4

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli (25′ s.t Zappa), Godin, Carboni (1′ s.t Caceres); Bellanova, Nandez (1′ s.t Keita Balde), Grassi, Marin, Dalbert (1′ s.t Lykogiannis); Joao Pedro, Pavoletti (25′ s.t Deiola).

All. Mazzarri

Udinese (3-5-2): Silvestri; Samir, Nuytinck, Becao; Udogie (35′ s.t Zeegelar), Walace, Arslan (30′ s.t Jajalo), Makengo, Molina (35′ s.t Soppy); Deulofeu (30′ s.t Pussetto), Beto (42′ s.t Samardzic).

All. Cioffi

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli

Marcatori: 4′ p.t Makengo (U), 44′ Deulofeu (U), 5′ s.t Molina (U), 25′ s.t Deulofeu (U)

Ammoniti: 39′ p.t Marin (C), 43′ p.t Dalbert (C), 25′ s.t Deulofeu (U), 26′ s.t Bellanova (C), 39′ s.t Becao (U)

Espulsi: 21′ s.t Marin (C)

Serie A, la classifica aggiornata

Inter* 43, Milan 39, Atalanta* 37, Napoli 36, Roma* 31, Juventus* 31, Fiorentina 30, Lazio* 28, Empoli 26, Bologna* 24, Hellas Verona 23, Sassuolo 23, Torino 22, Udinese* 20, Sampdoria 18, Venezia 16, Spezia 12, Genoa* 10, Cagliari* 10, Salernitana* 8.

*Una partita in più

A.C.