Salernitana, a forte rischio la trasferta di Udine | Il comunicato del club

La nota ufficiale della Salernitana in merito ai casi di Covid alla vigilia della trasferta di Udine

La gara di domani tra Udinese e Salernitana è a rischio. Il club granata ha riscontrato positività all’interno del gruppo e l’Asl ha bloccato la partenza della squadra in vista della trasferta di Udine.

La gara è ancora in dubbio e fino a questo momento la squadra ha scelto di non partire per Udine.“Dopo la comunicazione da parte della società di un primo positivo, l’Asl ha disposto i controlli opportuni, dai quali é emersa la positivitá di altri due componenti dello staff (non giocatori), di cui uno sintomatico. Pertanto, si é deciso di attendere il responso degli altri tamponi per prendere le decisioni del caso. Allo stato la trasferta é sospesa. L’esito dei tamponi sará noto in serata. Seguiranno aggiornamenti”. Questa la nota ufficiale del club campano alla vigilia di Udinese-Salernitana.