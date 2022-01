Svolta di Capodanno, Salernitana salva: c’è il nuovo proprietario

Non poteva chiudersi in maniera migliore il 2021 per la Salernitana: proprio al fotofinish si materializza il nuovo proprietario del club

Ottime notizie per tutti i tifosi della Salernitana e per i legittimi fautori della regolarità del massimo campionato di calcio. Il club campano ha infatti da oggi un nuovo proprietario. Daniele Iervolino, imprenditore di Palma Campania già fondatore dell’Università Telematica Pegaso, ha infatti completato l’acquisto della società campana poco prima della mezzanotte del 31 dicembre.

Il club, che rischiava il fallimento dopo le note vicende della vendita di Claudio Lotito e della creazione di un trustte che avrebbe dovuto trovare un acquirente entro la fine del 2021, continuerà a giocare in Serie A per il resto della stagione. Poi sarà il campo a stabilire se i campani si salveranno o se retrocederanno nella serie cadetta.

La Salernitana è salva: la Serie A prosegue a 20 squadre

Sono state dunque scongiurate tutte le ipotesi che avrebbero voluto, in caso di mancata vendita delle quote del club, uno sconvolgimento della classifica con la cancellazione dei punti delle squadre che avevano vinto o pareggiato contro l’undici granata. La Serie A mantiene la sua regolarità a 20 squadre ripartendo dal girone di ritorno che inizierà il 6 gennaio.