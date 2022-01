Calciomercato, la Juventus lo blinda | Addio Conte

La Juventus blinda uno dei suoi centrocampisti e spegne il piano del Tottenham di Conte

La Juventus, nonostante i tanti problemi mostrati in campionato e anche nella finale di Supercoppa, sta ritrovando alcuni giocatori che sembravano smarriti e in procinto di partire. Uno di questi è Weston McKennie.

Il centrocampista texano dopo un finale di stagione sottotono con Pirlo e un inizio in ombra con Allegri, nell’ultimo mese e mezzo sembra aver ritrovato una nuova linfa e attualmente è senza dubbio uno dei migliori per rendimento tra le file bianconere. Suo il gol in finale di Supercoppa contro l’Inter che aveva sbloccato la gara e illuso la Juve, suo anche il gol del raddoppio in campionato contro l’Udinese. L’americano è salito nelle gerarchie e adesso è un fedelissimo di Allegri. Le voci di mercato su di lui continuano ma la Juve sembra aver cambiato idea sul suo futuro.

La Juventus blinda McKennie: addio Conte

Sulle tracce di McKennie c’è da qualche tempo anche il Tottenham di Antonio Conte. L’allenatore salentino ha potuto studiare il centrocampista bianconero da vicino in Serie A e ha chiesto alla proprietà di portarlo a Londra.

Massimiliano Allegri, però, non intende più fare a meno dell’americano e di conseguenza la Juventus vorrebbe blindarlo, cambiando i piani di inizio stagione quando il texano sembrava uno dei primi indiziati a lasciare Torino per fare cassa.