Calciomercato Inter, accordo raggiunto per Gosens: tutti i dettagli

L’Inter si avvicina alla fumata bianca per Robin Gosens: ultimi dettagli da limare, come sottolineato dall’agente

Il calciomercato in Serie A si è infiammato in pochissimi giorni. La Juventus sta per portare a Torino Dusan Vlahovic e l’Inter ha risposto con il grande rinforzo sulla fascia sinistra, Robin Gosens.

L’esterno tedesco dopo le grandi stagioni all’Atalanta sta per fare il grande salto nell’Inter. Oggi gli agenti del giocatore e l’intermediario della trattativa si sono recati nella sede del club nerazzurro per limare gli ultimi dettagli dell’affare. Manca poco alla fumata bianca e nei prossimi giorni potrebbero anche esserci le visite mediche e la firma sul contratto. “Non è ancora chiusa, mancano ancora dei dettagli. Non lo so se chiudiamo in serata. Perché ha scelto l’Inter? Perché è l’Inter…”. Queste le parole di Gianluca Mancini, agente di Gosens, rilasciate ai microfoni di ‘calciomercato.it’ al termine dell’incontro con la dirigenza interista.

Calciomercato Inter, arriva Gosens: i dettagli

L’accordo tra Inter e Atalanta è sulla base di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni di euro +3 di bonus per un totale di 25 milioni. Gosens si legherà ai campioni d’Italia per i prossimi 4 anni e mezzo con un ingaggio di circa 3 milioni a stagione, bonus inclusi.

Gosens rifiuta, quindi, la proposta dalla Premier League del Newcastle che avrebbe offerto al tedesco un ingaggio anche superiore a quello che percepirà all’Inter. Il colpo dei nerazzurri è un segnale anche per Perisic che non ha ancora rinnovato. Adesso il croato dovrà valutare la proposta dell’Inter e cercare di non perdere il posto.