Perisic, rinnovo in bilico con l’Inter: c’è la big di Serie A

Perisic in bilico all’Inter e ancora in scadenza di contratto. La big di Serie A alla finestra: tutti i dettagli

Botta e risposta anche sul calciomercato. Dopo il clamoroso colpo Vlahovic da parte della Juventus, l’Inter ha improvvisamente accelerato per Robin Gosens.

L’esterno tedesco si era già accordato con il Newcastle ma la chiamata dei nerazzurri ha stravolto le carte in tavola: intesa col giocatore e, nelle ultime ore, anche con l’Atalanta. Le due società hanno infatti raggiunto un accordo per un prestito di 18 mesi con diritto che diventa obbligo di riscatto a 25-27 milioni di euro. Un importante colpo per il presente e futuro dell’Inter di Simone Inzaghi, anche alla luce della situazione contrattuale di Ivan Perisic. L’esterno croato è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e non c’è ancora alcun accordo per il rinnovo. Nonostante Gosens, Marotta proverà a rifirmare anche l’ex Bayern Monaco, ma diversi club sono già alla finestra.

Calciomercato Inter, il Milan alla finestra per Perisic: i dettagli

Perisic è diventato una delle colonne dell’Inter campione d’Italia con Conte e oggi della squadra di Simone Inzaghi. La società nerazzurra vuole blindare anche il croato, ma l’accordo è ancora distante e non si registrano passi in avanti. Alla finestra, così, potrebbe esserci anche il Milan del connazionale Rebic: Perisic rappresenta un’importante occasione a parametro zero per il club rossonero, mentre il giocatore non sarebbe costretto a cambiare città. Un ‘tradimento’ al momento improbabile, ma nel calciomercato, come è ormai noto, niente è impossibile.