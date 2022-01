Kulusevski via dalla Juve: lo scambio in Premier League

Kulusevski potrebbe lasciare la Juve negli ultimi giorni di mercato: l’ipotesi di scambio in Premier League. Tutte le cifre e i dettagli

Nel giorno di Vlahovic, si sono infiammate voci ed indiscrezioni di calciomercato sul futuro di Dejan Kulusevski. L’esterno svedese può lasciare Torino negli ultimi giorni della sessione invernale, dopo l’arrivo del bomber serbo dalla Fiorentina.

Con la sempre più probabile permanenza di Morata, infatti, il club bianconero ha aperto alla possibile partenza del classe 2000 che era stato bloccato ad inizio mercato in seguito al grave infortunio di Federico Chiesa. Kulusevski ha richieste in Serie A, dove è stato accostato al Milan, e soprattutto in Premier League. Nelle ultime ore è rispuntata la pista Tottenham: Paratici, che lo ha portato a Torino dall’Atalanta, fiuta l’occasione. Ma non solo. Lo svedese è stato accostato anche all’Everton. Ecco il possibile scambio con il club inglese.

Calciomercato Juve, scambio con Kulusevski per il ritorno in Serie A

Come noto, la Juventus è alla ricerca di centrocampisti per rinforzare la mediana. Tra i nomi accostati negli ultimi mesi c’è anche quello dell’ex Napoli Allan: il brasiliano potrebbe tornare in Serie A e può diventare un’importante contropartita per arrivare a Kulusevski. L’esperto centrocampista è in scadenza di contratto nel 2023 e valutato circa 20-25 milioni di euro, lo svedese almeno 35 milioni dalla Juventus. Basterebbe dunque un conguaglio di circa 10 milioni da parte dell’Everton per convincere la società bianconera. Sono giorni decisivi anche per il futuro di Kulusevski.