Calciomercato Milan, colpo a sorpresa: firma a parametro zero

Calciomercato Milan: importante occasione a parametro zero. Il possibile colpo di Maldini e Massara. Tutti i dettagli

Si è concluso senza colpi di scena il calciomercato invernale del Milan di Pioli che sta per ripartire a caccia dell’Inter capolista e sabato è subito atteso dal derby contro i nerazzurri.

I rossoneri hanno di fatto cambiato solo il terzo attaccante: fuori Pellegri, che è passato al Torino di Juric, e dentro il classe 2004 Lazetic. Non è invece arrivato il difensore chiesto da Pioli dopo il ko di Simon Kjaer, che tornerà solo nella prossima stagione. Botman, primo obiettivo di Maldini e Massara, costa troppo e l’assalto al Lille è stato rimandato a giugno. La dirigenza ha così deciso di non virare sulle alternative, evidentemente sicura dei quattro centrali già in rosa, ovvero Tomori, Romagnoli, Kalulu e Gabbia. Ma non solo Botman. Ecco la possibile occasione a parametro zero per la difesa.

Calciomercato Milan, occhi su Denayer | I dettagli

Come noto, il capitano Alessio Romagnoli è ancora in scadenza di contratto a giugno e Kjaer potrebbe non garantire subito continuità dopo il lunghissimo stop. Oltre ai grandi obiettivi Botman e Bremer, il Milan potrebbe così fare un tentativo anche per Jason Denayer. Il Nazionale belga è in scadenza di contratto a giugno e salvo sorprese non rinnoverà col Lione. Un’importante occasione a parametro zero per i rossoneri per aggiungere un difensore già esperto a livello internazionale anche con il Belgio. Già accostato alle big di Serie A, l’agente del 26enne aveva parlato così di un suo possibile trasferimento in Italia: “Lui è un grande ammiratore della Serie A, perché l’Italia è l’università della difesa: se puoi difendere in Italia, puoi difendere ovunque”. Il Milan è alla finestra.