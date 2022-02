Nuovo ‘sacrificio’ in casa Juventus: il Milan è alla finestra

Nuovo possibile sacrificato in uscita in casa Juventus: il Milan di Maldini e Massara è alla finestra. Tutti i dettagli

Splende il sereno alla Continassa all’indomani della convincente vittoria nella nebbia dell’Allianz Stadium. Allegri e la Juventus, infatti, non potevano aspettarsi esordi migliori da parte dei due nuovi acquisti, Vlahovic e Zakaria, entrambi decisivi con il gol al debutto.

C’è grande entusiasmo in casa bianconera dopo il calciomercato invernale e la partita di ieri, e la dirigenza si prepara a tornare protagonista anche in estate. Parallelamente, hanno fatto il loro esordio con la maglia del Tottenham anche Kulusevski e Bentancur. Sono stati i due sacrificati di gennaio per fare spazio a Vlahovic e Zakaria e, naturalmente, nelle prossime sessioni di calciomercato altri bianconeri potrebbero lasciare Torino per finanziare nuovi colpi in entrata. E il Milan è alla finestra.

Calciomercato Milan, occhi sulla situazione di Kean: i dettagli

Il più penalizzato dopo l’arrivo di Vlahovic è sicuramente Moise Kean. L’attaccante azzurro ha ampiamente deluso nella prima parte di stagione, convincendo la dirigenza ad intervenire subito nel reparto offensivo. La Juve ha prelevato Kean dall’Everton con un’operazione complessiva tra prestito, riscatto e bonus che potrebbe raggiungere i 38 milioni di euro. Quando sarà bianconero a titolo definitivo, se il suo rendimento non dovesse cambiare, non è però da escludere una sua nuova partenza da Torino. Sulle sue tracce potrebbe esserci il Milan di Maldini e Massara, che è sempre alla ricerca di nuovi attaccanti, giovani e promettenti, per il post Ibrahimovic e Giroud. Le due società potrebbe impostare un’operazione in prestito con opzione di riscatto futura. Resta dunque da monitorare anche il futuro di Moise Kean.