Calciomercato Milan, top club su Tonali: cifre e dettagli

Calciomercato Milan: Tonali attira su di sé gli occhi dei top club europei. Tutte le cifre e i dettagli

È una lotta scudetto completamente riaperta dopo la rimonta del Milan nel derby contro l’Inter. Si profila una corsa a tre per il titolo, anche con il Napoli di Spalletti che sabato ospiterà proprio i campioni d’Italia in carica.

Un altro scontro diretto che potrebbe indirizzare la classifica, con la squadra di Pioli spettatrice interessata. L’uomo copertina del derby è stato Olivier Giroud, ma ancora una volta a rubare la scena è anche Sandro Tonali. Il classe 2000 è sempre più leader e imprescindibile nel centrocampo dei rossoneri e potrebbe presto far gola anche ai top club europei. Prima del trasferimento a Milano, infatti, il giocatore è stato seguito anche da Paris Saint-Germain e Barcellona. Ecco il possibile assalto nel prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, il Barcellona su Tonali: i dettagli

Il Barça è in netta ripresa con l’avvento di Xavi e un profilo che potrebbe tornare di moda per il nuovo corso blaugrana è proprio quello del classe 2000 del Milan. Tonali si è ormai preso il centrocampo dei rossoneri e ha offerto ottime prove anche in Champions League: non è così escluso che la società catalana possa fare un tentativo nella prossima estate per rinforzare il centrocampo di Xavi. Tuttavia, il giocatore è considerato incedibile da Maldini e Massara e lascerà Milano solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile, da oltre 50 milioni di euro. Il Barça è dunque avvisato.