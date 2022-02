Colpo ‘alla Morata’: big in saldo dal top club

Possibile colpo ‘alla Morata’ per la Juventus in vista del prossimo calciomercato estivo: tutte le cifre e i dettagli

Terza ed ultima giornata dei quarti di finale di Coppa Italia con in campo la Juventus di Massimiliano Allegri. La prima semifinale sarà il derby tra Inter e Milan, mentre l’altra se la giocheranno oggi Atalanta–Fiorentina e Juve–Sassuolo.

Una sfida che Massimiliano Allegri non vuole assolutamente fallire per i campioni in carica e dominatori negli ultimi anni della competizione. La Coppa Italia è infatti uno degli obiettivi dichiarati del club, insieme alla qualificazione alla prossima Champions League e al prosieguo del cammino nella massima competizione europea. Obiettivi stagionali che influenzeranno inevitabilmente anche il calciomercato estivo. Ecco il possibile ritorno di fiamma per l’estate.

Calciomercato Juve, occasione Saul: cifre e dettagli

Il Chelsea di Tuchel è attualmente impegnato nel mondiale per club. Anche ieri, in semifinale, non c’è stato spazio per Saul, come in tutta la prima parte di stagione. Il talento spagnolo non si è integrato nella squadra di Tuchel ed è la grande delusione in casa Blues: il giocatore non sarà riscattato a fine stagione e farà ritorno a Madrid. Un’importante occasione, dunque, per la Juventus come per Morata. Saul, infatti, non rientra nei piani dell’Atletico e potrebbe lasciare nuovamente Madrid a condizioni vantaggiose: il suo prezzo si è notevolmente svalutato (circa 20-25 milioni di euro) e i ‘Colchoneros’ potrebbero riaprire alle cessione in prestito con opzione di riscatto. Non solo Morata dunque: occhi puntati anche sull’asse Juventus-Atletico Madrid.