Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United potrebbe trasformarsi in un nuovo addio immediato: niente gol a pioggia di critiche

Un’estate fa l’addio alla Juventus per il glorioso ritorno al Manchester United per Cristiano Ronaldo. Lì dove tutto è cominciato però, le cose sembrerebbero non andare come previsto. Infatti la squadra ora guidata da Rangnick sta faticando a vincere, e nella partita di oggi contro il Southampton è arrivato il terzo pareggio nelle ultime cinque partite disputate.

Sui social a finire al centro delle critiche dei tifosi dei ‘Red Devils’ è stato proprio CR7. In questo inizio 2022 l’attaccante portoghese non ha mai trovato la via del gol, mettendo in campo prestazioni negative. Così se le cose non cambieranno, a fine stagione per lui potrebbe arrivare un nuovo addio allo United, nonostante il contratto fino al 2023. A tentare l’acquisto di CR7 potrebbero essere top club del calibro di PSG e Manchester City.