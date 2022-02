Super colpo a parametro zero: l’occasione in casa Juve

La Juventus sempre attenta anche alle possibili occasioni a parametro zero: tutti i dettagli

Si è conclusa con un pareggio una delle gare più aperte e intense della stagione in Serie A. Atalanta e Juventus hanno offerto uno scontro diretto di grande intensità che non ha deluso le attese.

Al capolavoro da fuori di Malinovskyi ha risposto Danilo all’ultimo respiro: un risultato più che giusto che mantiene invariate le posizioni in classifica in ottica Champions League. A fornire l’assist da calcio d’angolo al terzino brasiliano è stato Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero ha finalmente ritrovato continuità e cresce l’intesa con Vlahovic e Morata. Adesso la Juventus crea di più ed è molto più pericolosa rispetto ai primi mesi della stagione. E il calciomercato estivo potrebbe riservare altri colpi ad effetto: ecco l’occasione a parametro zero per l’attacco bianconero.

Calciomercato Juve, occasione Di Maria: tutti i dettagli

Tengono sempre banco in sede di calciomercato le situazioni dei big ancora in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Non solo in Serie A. Sul panorama internazionale, infatti, oltre ai vari Mbappé e Pogba spicca anche il nome di Angel Di Maria. L’argentino è in scadenza col Paris Saint-Germain e questa potrebbe essere la sua ultima stagione parigina. Un’importante occasione anche per la Juventus per regalarsi tecnica e assist, e un profilo esperto di primissimo livello, a parametro zero. Un ruolo decisivo potrebbe giocarlo anche il suo connazionale, Paulo Dybala, soprattutto in caso di fallimento in Champions League per la squadra di Pochettino. La Juventus alla finestra anche per Di Maria. Staremo a vedere.