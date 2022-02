Colpo a sorpresa per la trequarti del Milan: big dalla Germania

La dirigenza del Milan punta a rinforzare anche la trequarti in vista del prossimo calciomercato estivo. Tutti i dettagli

Tornano le coppe europee che vedranno impegnate nelle fasi ad eliminazione diretta anche sei squadre italiane. Inter e Juventus in Champions League, Lazio, Napoli e Atalanta in Europa League e la Roma di Mourinho in Conference League.

Manca all’appello solo il Milan di Pioli: la squadra rossonera è stata eliminata nella fase a gironi di Champions, chiudendo il gruppo al quarto posto dietro a Liverpool, Atletico Madrid e Porto. La consolazione per il Milan è rivolta al campionato: senza impegni europei, infatti, Pioli avrà un grande vantaggio nella corsa scudetto nella preparazione delle partite di campionato. L’obiettivo, ormai dichiarato, è tornare a trionfare in Serie A anche per regalarsi un calciomercato estivo da assoluti protagonisti. Ecco il possibile colpo dalla big europea.

Calciomercato Milan, occhi su Brandt: tutti i dettagli

Nella prossima estate Maldini e Massara andranno alla ricerca di rinforzi anche per la trequarti. L’unica certezza è Leao, mentre da Brahim Diaz a Messias nessun altro rossonero è riuscito ad incidere con continuità. Nel mirino della dirigenza potrebbe finire Julian Brandt, talento del Borussia Dortmund. Saranno fatte valutazioni su Brahim Diaz e in caso di mancata riconferma il tedesco potrebbe balzare in cima alla lista del Milan. Il suo contratto è in scadenza nel 2024, per una valutazione di circa 25 milioni di euro. Staremo a vedere.