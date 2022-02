La Juventus può anticipare tutti per il big a parametro zero: Cherubini in agguato in vista di giugno

Si è appena conclusa la seconda serata di Champions League che ha visto protagonista anche l’Inter di Simone Inzaghi contro il Liverpool. L’altra sfida di andata degli ottavi di finale era quella tra Salisburgo e Bayern Monaco.

Un match che ha visto protagonista anche Corentin Tolisso, che sta facendo parlare di sé anche in sede di calciomercato. Il centrocampista francese, infatti, è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e non ha ancora rinnovato con il club bavarese. L’ex Lione ha ritrovato spazio e fiducia nelle ultime settimane, ma il suo futuro è sempre in bilico e tutto da scrivere. Il giocatore è stato già accostato anche alle big di Serie A, Juventus, Inter e Milan ma anche la Roma di Mourinho. Ecco il possibile anticipo per Tolisso.

Calciomercato Juve, possibile anticipo per Tolisso a zero

Nel corso degli ultimi mesi, a partire dalla scorsa sessione estiva di calciomercato, Tolisso è stato accostato alla Juventus, alle milanesi e infine anche alla Roma per rinforzare il centrocampo. Il francese rappresenta un’importante occasione a parametro zero, un colpo di livello internazionale che ha attirato tutte le big. A tentare l’anticipo strappando un accordo per la firma a zero potrebbe essere la Juventus. Cherubini ha già pescato in Bundesliga con Zakaria e potrebbe così giocare d’anticipo per battere la concorrenza. Occhi puntati, dunque, anche su Tolisso.