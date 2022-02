Champions League, nuovo gioiello in vetrina | Il Milan alla finestra

Nuovo gioiello in vetrina dopo le prime partite di ottavi di finale di Champions League: anche il Milan alla finestra

Sono andate in archivio le prime quattro sfide dell’andata degli ottavi di finale di Champions League. L’Inter mastica amaro e dopo un’ottima partita per 70 minuti concede due gol al Liverpool di Klopp. Servirà un’impresa ad Anfield per ribaltare la qualificazione ai quarti.

La sorpresa più grande è però arrivata da Salisburgo–Bayern Monaco: Coman ha salvato i bavaresi al 90′ regalando il pareggio a Nagelsmann in Austria dopo una partita complicatissima contro i giovani talenti del Salisburgo. Protagonista del match è stato Chukwubuike Adamu, autore della rete del vantaggio appena subentrato, con un gran destro che non ha lasciato scampo a Ulreich. Si tratta di uno dei promettenti talenti della società austriaca destinato a far parlare di sé anche in sede di calciomercato. Anche le big di Serie A sono alla finestra.

Calciomercato Milan, occhi sul ‘giustiziere’ del Bayern Monaco

Adamu ha scelto la vetrina migliore per mettere in mostra il proprio talento. Il classe 2001 è subentrato al 12′ in seguito all’infortunio di Okafor, e nove minuti più ha sentenziato il Bayern con un super destro. Tecnica e velocità che potrebbero presto attirare anche le big di Serie A, Milan su tutte. Come noto, infatti, il club rossonero è alla ricerca di attaccanti per il post Ibrahimovic e Giroud e il profilo del promettente classe 2001 potrebbe fare al caso di Maldini e Massara. Adamu potrebbe far tornare a parlare di sé nelle prossime sessioni di calciomercato estivo.