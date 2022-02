Può tornare in Serie A: il possibile colpo dell’Inter per rinforzare il centrocampo

Possibile ritorno in Serie A per l’esperto centrocampista: Marotta e Ausilio al lavoro per rinforzare il reparto

Cade ancora l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, reduci dal ko in Champions League contro il Liverpool di Klopp, hanno incassato la seconda sconfitta consecutiva a San Siro contro il Sassuolo di Dionisi.

Come coi ‘Reds’, il risultato è di 0-2, ancora a secco di gol. I campioni d’Italia pagano il difficile momento di Lautaro Martinez e, nel caso di ieri, la pesantissima assenza dello squalificato Brozovic. Le alternative non stanno offrendo garanzie a Simone Inzaghi e la rosa nerazzurra si sta dimostrando più corta del previsto: ecco il possibile rinforzo a centrocampo nel prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Inter, occhi su Allan: i dettagli

Ieri Inzaghi ha schierato Gagliardini dal primo minuto spostando Barella al centro. Una soluzione che non ha portato i frutti sperati e che potrebbe far riflettere la dirigenza dell’Inter: il gap tra titolari e riserve infatti, soprattutto a centrocampo, è piuttosto ampio. Marotta e Ausilio potrebbero così intervenire nel reparto dando l’assalto ad Allan. L’esperto centrocampista brasiliano conosce benissimo la Serie A e dopo la lunga militanza al Napoli non è escluso che possa fare ritorno in Italia. La sua esperienza all’Everton è tutt’altro che indimenticabile e, con un contratto in scadenza nel 2023, Allan potrebbe rappresentare un’importante occasione per il club nerazzurro. La sua valutazione si aggirerà intorno ai 15 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, anche sul possibile ritorno in Serie A di Allan.