Flop e ritorno di fiamma, Allegri trema: il big se ne va subito

Il calciomercato estivo della Juventus può vedere un clamoroso colpo di scena per la squadra di Allegri: il big può dire addio

Il doppio pari contro Atalanta prima e Torino poi hanno rallentato la corsa della Juventus ad un posto utile per la prossima Champions League. In tal senso, proprio la super sfida contro il Villarreal valida per l’andata degli ottavi di finale rappresenta uno spartiacque importante per la società torinese che anche in ottica calciomercato, per l’anno prossimo, non può rischiare di non entrare nell’Europa che conta. Una sfida cruciale per la ‘Vecchia Signora’ che, tuttavia, è già concentrata sulla stagione che verrà. L’anno prossimo la rosa a disposizione di Allegri potrebbe vedere non pochi cambiamenti, a partire dall’attacco. Dopo l’arrivo di Vlahovic, è ancora tutto da scrivere il futuro di Morata e Dybala che potrebbero davvero salutare la Juventus in estate.

Juventus, addio Vlahovic: ipotesi clamorosa

Sempre a partire da giugno, però, dalla Spagna arriva una clamorosa ipotesi che riguarda proprio il centravanti serbo, approdato dalla Fiorentina per 80 milioni di euro. In tal senso, è il quotidiano spagnolo ‘Don Balon’ a lanciare un’ipotesi davvero clamorosa e che potrebbe vedere l’addio di Vlahovic in estate. Il portale iberico riporta una pista già battuta, nello scorso calciomercato invernale, per Vlahovic.

Si tratta della Premier League ed in particolar modo dell’Arsenal di Mikel Arteta, che hanno già provato portare l’attaccante 22enne a Londra. Le recenti deludenti prestazioni, se dovessero continuare da qui a fine stagione, potrebbero spingere l’attaccante e la Juventus a separarsi.

Questa è la speranza dell’Arsenal, un’ipotesi e che resta poco probabile, vista anche l’incertezza che aleggia sull’attacco bianconero ed i suoi interpreti, per il 2022/23. Nelle tre gare contro Hellas Verona, Atalanta e Torino, Vlahovic ha segnato una sola rete con 254′ in campo con la maglia della Juventus.