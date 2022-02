Attacco Juventus, non solo Vlahovic: colpo e ‘scippo’ all’Inter

Non solo Vlahovic. La Juventus prepara l’assalto al talento della Ligue 1. Sul giocatore c’è anche l’Inter

L’arrivo di Dusan Vlahovic ha cominciato la rivoluzione ‘offensiva’ della Juventus. Le situazioni, ancora da stabilire, di Morata e Dybala, inducono la dirigenza alla ricerca di un’altro profilo per l’attacco bianconero. Nelle prime 4 apparizioni con la maglia della Juve, Vlahovic ha siglato un gol ed un assist, rispettivamente in Serie A e in Coppa Italia.

In occasione dei match con Atalanta e Torino, non è invece riuscito a realizzare il gol decisivo. Non si può chiedere molto di più ad un attaccante appena arrivato dalla Fiorentina, e che, soltanto stasera, giocherà in Champions League per la prima volta.

Sorgono invece dei dubbi sugli altri due attaccanti che Massimiliano Allegri gli ha affiancato in queste prime apparizioni: Morata e Dybala. L’argentino ha il contratto in scadenza e non l’ho ancora rinnovato. Morata terminerà il suo prestito alla Juve a giugno ma non si è ancora parlato di riscatto con l’Atletico Madrid, proprietario del cartellino dello spagnolo. Così, la dirigenza bianconera, si è messa sulle tracce di Jonathan David, attaccante del Lille seguito anche dall’Inter.

Calciomercato, duello Juventus-Inter per David

Juventus e Inter intraprendono un derby d’Italia di calciomercato per il talentuoso David del Lille. In questa stagione ha segnato 12 reti in Ligue 1 e tre in Champions League. Classe 2000, viene valutato attorno ai 50 milioni di euro.