Milan, maxi multa in arrivo: ecco il motivo

Il Milan riceve una maxi multa per aver venduto i biglietti per le gare casalinghe ai tifosi con Daspo

Mentre il Milan cerca risultati importanti per la conquista dello scudetto, arriva la maxi multa per la società. I rossoneri sono stati sanzionati per aver venduto dei biglietti ai tifosi con il Daspo, pertanto la Questura di Milano ha comminato un’ammenda da 67 mila euro.



Tifosi del Milan © LaPresse

Gli accertamenti svolti sono partiti a settembre 2021 hanno evidenziato che la società ha venduto biglietti al club “2 Blu” per le gare casalinghe e alcuni associati avevano il Daspo.