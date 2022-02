Milan, ritorno di fiamma: il trequartista arriva dalla Serie A

Il Milan pensa agli affari da effettuare per la prossima estate e studia il colpo per la trequarti: affare in Serie A

Mancano ormai tre mesi alla fine del campionato e il Milan sogna ad occhi aperto la conquista dello scudetto. Il ‘Diavolo’ è al momento in vetta alla classifica di Serie A, anche se con una gara in più rispetto all’Inter, e vuole continuare a fare bene per restare lì e non perdere posizioni.

Calciomercato Milan, idea Gaston Pereiro per la trequarti

La società è sicuramente soddisfatta del rendimento avuto fin qui dalla compagine allenata da Stefano Pioli, ma nonostante ciò non smette di pensare ai possibili colpi da effettuare nei prossimi mesi per rinforzarsi ulteriormente. In estate l’obiettivo potrebbe ricadere su un calciatore che milita attualmente in Serie A.

Nel mirino della società infatti sembra esserci Gaston Pereiro, trequartista del Cagliari che sta facendo molto bene in questo periodo e nella giornata di lunedì ha segnato anche al Napoli. Per lui sono quattro le reti in campionato oltre a due assist, il valore potrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro la prossima estate.

Il Milan lo seguiva già ai tempi del PSV e potrebbe pensare a lui per la trequarti qualora dovesse continuare a fare bene da qui a maggio.