Juventus, infortunio Kaio Jorge: il comunicato UFFICIALE

Pesante tegola in casa Juventus, con Kaio Jorge che si infortuna con l’Under 23: il comunicato ufficiale dei bianconeri sul brasiliano

Soffre la miriade di infortuni la Juventus, che sembrano non voler arrestare l’ondata che si sta abbattendo nei bianconeri. Ieri sera nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal, Alex Sandro e McKennie si sono aggiunti ai già infortunati Chiellini, Dybala, Bernandeschi e Chiesa.

Anche quest’oggi i bianconeri hanno subito l’ennesimo infortunio, ma dalla squadra Under 23. Infatti a uscire dal campo in barella è stato Kaio Jorge, attaccante brasiliano classe 2002. In questi minuti la Juventus ha emanato un comunicato ufficiale per svelare le condizioni del giocatore che recita: “Gli accertamenti diagnostici eseguiti questo pomeriggio presso il J|Medical hanno evidenziato la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nelle prossime ore”. Purtroppo stagione finita per Kaio Jorge.