Ennesimo infortunio in casa Juventus: stagione finita per il centravanti brasiliano

Dopo gli infortuni in Champions League di McKennie e Alex Sandro nella gara di ieri, la Juventus perde anche un attaccante.

Il centravanti brasiliano Kaio Jorge si è infortunato nella partita odierna di Serie C con la Juventus Under-23 di Zauli. L’ex Santos è uscito in barella e in lacrime e subito il problema è sembrato grave. L’esito è ancor più grave del previsto: si tratta di una lesione del tendine rotuleo del ginocchio destro che significa stagione conclusa.

“Nelle prossime ore Kaio Jorge svolgerà degli esami specifici al ‘J Medical’. I tempi di recupero si stimano tra i 3 e i 4 mesi”. Questo il comunicato della Juventus sull’infortunio di Kaio Jorge. Stagione finita per il brasiliano che si aggiunge alla lunga lista degli infortunati in casa Juve.