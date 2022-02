Calciomercato Inter, Lukaku può tornare: doppia cessione per i nerazzurri

Il futuro di Romelu Lukaku è incerto. Tornato a Londra, il centravanti belga non è più felice dopo i successi con l’Inter: la suggestione

Romelu Lukaku vorrebbe cambiare aria visto che non si è ambientato con la maglia del Chelsea: il suo ritorno è stato così poco gradito.

Le sue caratteristiche non si sposano al meglio con la filosofia di gioco di Thomas Tuchel, diversamente da quello che è avvenuto sotto la gestione di Antonio Conte. Così come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” lo stesso centravanti belga vorrebbe tornare all’Inter per farsi perdonare dopo il suo addio. La sua scelta si è rivelata sbagliata e così cercherà di rimediare.

Così lo stesso Chelsea vorrebbe provocare i nerazzurri: per Lukaku vorrebbero in cambio la coppia da urlo Skriniar-Barella, tra i migliori giocatori dell’Inter negli ultimi anni. Al momento si tratterebbe soltanto di suggestione in vista della prossima stagione, ma il futuro del belga è sempre molto incerto.

Calciomercato Inter, Lukaku verso l’addio

La volontà di Lukaku è quella di ritrovare entusiasmo in campo, che finora è mancato al Chelsea. Pochi i palloni toccati nell’arco dei novanta minuti con lo stesso Tuchel che ha cercato di proteggerlo ultimamente dopo le sue prestazioni deludenti. Ancora pochi mesi, poi lo stesso belga prenderà una decisione in ottica futura. I “Blues” lo farebbe anche partire subito, ma chiederà tanto per la sua cessione. Così per i nerazzurri non sarà facile prelevarlo nuovamente: c’è bisogno di un sacrificio ulteriore per arrivare all’ex attaccante dell’Inter, che ha vissuto mesi felici a Milano.