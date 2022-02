Juventus, vice Vlahovic cercasi: spunta un bomber di Serie A

La Juventus dopo il colpaccio Vlahovic pensa a trovare il suo vice e mette nel mirino un bomber della Serie A e non solo

Durante il calciomercato invernale la Juventus si è fatta un regalo speciale acquistando Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. L’impatto del serbo in bianconero è stato certamente importante sia in campionato, che in Coppa Italia e Champions League.

Ora però per la squadra di Allegri sarà importante trovare nella sessione estiva di calciomercato un vice dell’attaccante serbo. Nel mirino della Juventus ci sarebbe un attaccante che in Serie A sta sorprendendo tutti e che interesserebbe anche al Milan. Oltre a lui si guarda anche a un ex Napoli.

Juventus, Milik o Beto per il vice Vlahovic: il piano dei bianconeri

La Juventus dopo aver piazzato il colpo più importante del calciomercato invernale acquistando Dusan Vlahovic, adesso pianifica il colpo da mettere a segno per assicurarsi il vice dell’attaccante serbo. Per la sessione estiva di calciomercato i bianconeri hanno messo nel mirino due bomber. Il primo potrebbe essere Arkadiusz Milik, attaccante del Marsiglia ed ex Napoli, che in Francia ha ricominciato a segnare con continuità.

Il budget della Juventus sarebbe di 15 milioni di euro, e nel caso in cui il Marsiglia non dovesse accettare avrebbe già pronto il piano B. Nel mirino ci sarebbe Beto, attaccante dell’Udinese che in questa stagione con i bianconeri ha messo a segno 8 gol in 22 partite. Il portoghese sarebbe anche nel mirino del Milan da mesi e potrebbe essere il profilo perfetto per rappresentare il vice Vlahovic.