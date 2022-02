Calciomercato, Tuchel su Lukaku: “Inter? Ecco la scelta migliore”

Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa delle voci di calciomercato sul ritorno di Lukaku all’Inter

Esperienza fino ad ora da dimenticare quella di Lukaku al Chelsea. Il centravanti belga non sta riuscendo a imporsi, come già accaduto in passato, nelle fila dei ‘Blues’ ed è sceso prepotentemente nelle gerarchie dell’attacco. Big Rom dimostra di avere tanta difficoltà ad incanalarsi nel gioco di Tuchel. Fa impressione il dato contro il Crystal Palace, gara in cui l’ex United ha toccato solamente sette palloni e di questi il primo era il calcio d’inizio.

La punta, dopo uno straordinario biennio in Serie A, non riesce a ritrovarsi e al momento sembra quasi un corpo estraneo. Non a caso nel match di Champions League contro il Lille, valido per l’andata degli ottavi di finale, non è stato proprio utilizzato neanche un minuto. Inevitabilmente proseguono con insistenza le voci su una partenza dell’attaccante nel prossimo calciomercato estivo.

Inter, Tuchel: “La scelta migliore per Lukaku è ignorare i quotidiani”

In particolare si sono riaccesi i rumours riguardanti un clamoroso ritorno all’Inter. Questo perché Lukaku aveva ammesso apertamente il proprio pentimento per l’addio ai nerazzurri avvenuto in quel modo. Tuchel, dal canto suo, ha allontanato per adesso questa ipotesi, nella conferenza stampa che precede la finale di Carabao Cup in programma domenica col Liverpool. “Non ho letto i giornali, perciò non ero assolutamente al corrente della notizia – dice Tuchel -. Penso che sia questa la cosa migliore da fare in assoluto ora. Che altra scelta c’è? Il mercato è chiuso e tutti i calciatori sono concentrati sugli obiettivi prefissati. Non c’è bisogno di farsi trascinare e condizionare da certi titoli. Ignoriamo le cose su cui non possiamo avere alcuna influenza“.