Milan e Inter sfida totale: sgarbo e risposta, doppio affare da 40 milioni

Non solo scudetto: doppio duello di mercato tra Inter e Milan con l’assalto a due centrocampisti della Serie A, sfida tra le due milanesi

Inter e Milan continuano il duello in campo. Le due milanesi sono le principali protagoniste della lotta scudetto, insieme al Napoli atteso domenica dalla sfida contro la Lazio dopo le ultime due battute a vuote con Cagliari e Barcellona.

In campo la sfida continuerà probabilmente fino al termine del campionato quando poi lascerà spazio al calciomercato. Anche qui le strade di Inter e Milan potrebbero convergere con un doppio duello per due centrocampisti della Serie A. Sia Inzaghi che Pioli hanno la necessità di rinforzare il loro reparto di metà campo. I nerazzurri, vicini al rinnovo di Brozovic, cercano un’alternativa al croato, mentre il Milan ha l’urgenza di trovare un sostituto di Kessie. Per entrambi il nome buono è quello di Jordan Veretout, centrocampista francese che è destinato a lasciare la Roma a fine stagione. Mourinho preferisce un altro tipo di centrocampista e per l’ex Fiorentina la cessione è una possibilità molto concreta. L’Inter potrebbe farsi avanti per consegnargli le chiavi del centrocampo, come alternativa a Brozovic, il Milan per sostituire l’ivoriano destinato all’addio a zero. Per la Roma è pronta un’offerta al ribasso di 15 milioni di euro. Veretout ma non solo perché le due milanesi sono pronte a sfidarsi anche per un altro centrocampista.

Calciomercato Milan, sfida all’Inter per Frattesi

E’ Davide Frattesi il nome che stuzzica la fantasia del Milan. Il centrocampista del Sassuolo piace a Maldini e ben si allinea alla strategia societaria che punta molto sui giovani. Ecco perché i rossoneri hanno deciso di far partire l’assalto, magari anche per fare uno sgarbo ai cugini interisti.

I nerazzurri sono in vantaggio per il 22enne, grazie anche ai buoni rapporti tra Marotta e Carnevali. Con il Sassuolo l’Inter tratta anche Scamacca e i due nomi potrebbero essere inseriti in un’unica operazione. Per Frattesi la valutazione si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro, non una cifra proibitiva per le due milanesi. Dal campo al mercato, il derby tra Inter e Milan è pronto ad incendiare i prossimi mesi.