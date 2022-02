Calciomercato Inter, rinnovo lontano: il top vola in Spagna

Continua il lavoro dell’Inter sul fronte rinnovi, ma il prolungamento del top potrebbe non arrivare: assalto dalla Spagna per il big

L’Inter è sempre molto attiva sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni senza perdere di vista la situazione rinnovi: Monchi prepara l’assalto in casa nerazzurra.

Ivan Perisic sarebbe sempre più lontano dall’Inter come riportato dal portale spagnolo “todofichajes”. Dopo il prolungamento contrattuale per Marcelo Brozovic, tutto faceva presagire per il meglio anche per il connazionale. L’esterno croato è pronto a dire addio alla compagine nerazzurra, che gli ha formulato un’offerta di rinnovo con una riduzione di stipendio di 2 milioni di euro passando dai 5,5 a 3,5.

Il laterale nerazzurro starebbe già ascoltando le offerte: il suo obiettivo è firmare il suo ultimo grande contratto in Europa. Come svelato dal portale spagnolo “elgoldigital” Monchi avrebbe chiesto anche l’aiuto del croato Ivan Rakitic per arrivare allo stesso Perisic per rinforzare le corsie esterne del Siviglia. I due croati sono molto vicini a giocare nuovamente insieme con l’ex ds della Roma pronto al super colpo.

Calciomercato Inter, Perisic verso l’addio

Così lo stesso giocatore dell’Inter, in scadenza di contratto con l’Inter, potrebbe andar via in estate rifiutando il rinnovo contrattuale dei nerazzurri. Il Siviglia ci proverà fino alla fine con l’assalto decisivo nelle prossime settimane grazie anche all’intermedio Rakitic, che è tornato in terra andalusa dopo gli anni al Barcellona. Già a gennaio l’Inter si è assicurata Robin Gosens, pronto a tornare in campo dopo tantissimi mesi di forfait. I nerazzurri hanno così in casa il sostituto di Perisic, che è sempre più vicino all’addio.