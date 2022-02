Calciomercato, il Milan trema | Assalto a Theo Hernandez

Il Milan trema per le sirene dalla Spagna: la big punta il perno dei rossoneri, Theo Hernandez, proponendo una super offerta

Il Real Madrid ha intenzione di rinforzare la corsia di sinistra nel prossimo mercato estivo. Il veterano Marcelo non rinnoverà il suo contratto in scadenza a fine stagione e non è escluso il possibile trasferimento di Ferland Mendy, qualora arrivasse un’offerta irrinunciabile.

Il Real perderà Marcelo a costo zero e intende intervenire sul mercato per trovare un terzino sinistro all’altezza del brasiliano. Le opzioni valutate da Florentino Perez sono diverse. Tra i nomi più caldi c’è quello di Sergio Reguillon, attuale terzino del Tottenham, cresciuto proprio nelle giovanili dei blancos. Piace anche Fran Garcia, anche lui con un passato nelle giovanili del Real, attuale terzino verso il Rayo Vallecano.

Il nome più caldo per occupare la corsia di sinistra dalla prossima stagione, però, è quello di Theo Hernandez. Un ritorno di fiamma, come riportato da ‘difensacentral.com’, dopo la stagione poco incisiva al Real nel 2017. Oggi il francese è diventato uno dei migliori nel suo ruolo ed è un perno del Milan.

Il Real Madrid punta Theo Hernandez: la proposta

Il Real Madrid ha realizzato di aver lasciato andare uno dei terzini più talentuosi del panorama europeo e intende riportarlo al Bernabeu cercando di convincere il Milan. La società rossonera perderà quasi sicuramente Kessié e Romagnoli a parametro zero al termine della stagione e non ha alcuna intenzione di privarsi anche di un perno come Theo.

Il giocatore ha rinnovato fino al 2026 e ha un costo di circa 50 milioni di euro. Il Real Madrid potrebbe proporre un affare allettante per il Milan: la proposta prevede una cifra cash di 20 milioni di euro più i cartellini di Ceballos, che ha una valutazione di circa 18 milioni e quello di Brahim Diaz (in prestito dal Real e con un costo di circa 20 milioni di euro).