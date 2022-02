Europa League, c’è il Bayer Leverkusen per l’Atalanta: gli accoppiamenti

L’Atalanta, dopo aver battuto ieri per 0-3 l’Olympiacos, è approdata agli ottavi di finale di Europa League: ecco il sorteggio

Si è tenuto pochi minuti fa il sorteggio per gli Ottavi di finale di Europa League che ha visto la sola Atalanta protagonista tra le squadre italiane. I nerazzurri hanno battuto l’Olympiacos staccando il pass per la prossima fase della competizione europa. Discorso purtroppo diverso quello toccato a Napoli e Lazio, battute rispettivamente da Porto e Barcellona e che dunque dovranno aspettare per tornare a giocare in Europa.

La squadra di Gian Piero Gasperini ha visto un sorteggio non proprio semplice: a sfidare la ‘Dea’ sarà infatti il Bayer Leverkusen. I tedeschi sono al momento terzi in classifica, dietro solo a Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Ecco tutti gli accoppiamenti:

Rangers-Stella Rossa

Braga-Monaco

Porto-Lione

Atalanta-Bayer Leverkusen

West Ham-Siviglia

Barcellona-Galatasaray

Lipsia-Spartak Mosca

Betis-Eintracht