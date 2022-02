Genoa-Inter, le formazioni UFFICIALI: Inzaghi lascia fuori il bomber

Riparte da un campo difficile come quello del Genoa l’Inter, in cerca di punti fondamentali per la corsa scudetto: le formazioni ufficiali

In Serie A viviamo una delle corse scudetto più avvincenti degli ultimi anni. A lottare per il primo posto continuano a essere Inter, Milan e Napoli. I rossoneri alle 18:45 hanno giocato contro l’Udinese, mentre i nerazzurri quest’oggi affrontano il Genoa, che continua a cercare di conquistare la prima vittoria con Blessin in panchina.

Per la partita di questa sera l’Inter decide di fare qualche cambio anche in vista del derby di Coppa Italia contro il Milan. A sorprendere è l’esclusione di uno dei top player nerazzurri.

Genoa-Inter, formazioni ufficiali: dentro Sanchez e Lautaro Martinez in panchina

Tornare a vincere è l’imperativo sia per Genoa che per Inter. Due squadre che faticano nelle ultime partite a trovare i tre punti, con Blessin che non ha ancora avuto la prima gioia sulla panchina rossoblu. Per la partita di oggi però sorprende la scelta di Simone Inzaghi di lasciare in panchina Lautaro Martinez, attaccante che ha bisogno di tornare a trovare il gol. Per l’attacco del Genoa invece scelto Yeboah titolare. Capitan Criscito in panchina. Le formazioni ufficiali:

GENOA: Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj, Portanova; Gudmundsson, Melegoni; Yeboah

INTER: Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez