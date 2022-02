Milan-Udinese 1-1, Udogie risponde a Leao | Tabellino e Classifica

Ancora un passo falso del Milan, che viene fermato sull’1-1 da un’ottima Udinese: al gol di Leao risponde quello di Udogie

Dopo il clamoroso pareggio in casa della Salernitana, il Milan spreca una nuova occasione per conquistare tre punti molto importanti per la corsa scudetto. I rossoneri infatti nel match casalingo di oggi contro l’Udinese riesce a prendere solamente un punto.

La serata sembrava essere indirizzata verso la giusta direzione, con il gol di Rafael Leao che alla mezz’ora ha aperto le marcature. Assist pazzesco di Sandro Tonali che mette davanti alla porta il portoghese, che non sbaglia e fa 1-0. Il Milan però si spegne subito dubito e subisce le avanzate dei bianconeri. Nella ripresa, dopo una azione molto confusa, Destiny Udogie si fa trovare pronto in area e mette a segno il gol dell’1-1. La reazione rossonera non arriva mai e il match termina 1-1. I rossoneri rischiano di perdere punti fondamentali per la corsa scudetto, con Inter e Napoli che devono ancora giocare.

Milan-Udinese 1-1, frenata rossonera nella corsa scudetto: tabellino e classifica

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu; Bakayoko, Castillejo, Krunić, Saelemaekers; Maldini, Rebić. All.: Pioli.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becão, Pablo Marí, Peréz; Molina, Walace, Makengo, Arslan, Zeegelaar; Deulofeu, Beto. A disp.: Gasparini, Padelli; Benković, Soppy, Udogie; Ballarini, Jajalo, Pereyra, Samardžić, Success; Nestorovski, Pussetto. All.: Cioffi.

ARBITRO: Matteo Marchetti

AMMONITI: 17′ Perez, 49′ Becao, 68′ Rebic, 73′ Molina, 77′ Success, 95′ Leao

MARCATORI: 29′ Leao, 66′ Udogie

CLASSIFICA DI SERIE A: Milan*** 57 punti; Inter* e Napoli 54; Juventus 47; Atalanta* 44; Lazio 43; Fiorentina* 42; Roma 41; Verona 37; Torino* e Sassuolo 33; Empoli e Bologna* 31; Sampdoria, Spezia 26, Udinese* 26; Venezia* e Cagliari 22; Genoa 16; Salernitana** 14

*una partita in meno

**due partite in meno

*** una partita in più