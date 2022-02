Il Chelsea rischia grosso | Inter-Lukaku, i dettagli del possibile ritorno

È un momento delicato per il Chelsea e la crisi potrebbe far partire Lukaku: l’Inter osserva la situazione e prepara la mossa a sorpresa

È una situazione complicata quella che sta vivendo il Chelsea, visto che a capo del club c’è Roman Abramovic, imprenditore e politico russo. Per lui infatti dovrebbero esserci delle sanzioni di cui ancora non si conoscono le entità, ma per ‘The Times’ c’è anche il rischio fallimento da parte del club.

Calciomercato Inter, crisi Chelsea: tentativo per riportare Lukaku

Questa situazione delicata da parte del Chelsea potrebbe portare a delle partenze e bisogna tenere d’occhio anche Romelu Lukaku. Il belga non è felice da quando ha lasciato l’Inter e la sua partenza era già possibile in passato, ora potrebbe esserlo ancor di più.

Non è da escludere che l’Inter si faccia avanti in estate per provare a riportarlo in nerazzurro, visto che la separazione ha fatto male a entrambe le parti. Un ritorno in Italia appare comunque più che complicato per via dei costi elevati, ma la ‘Beneamata’ potrebbe comunque tentare il colpo attraverso la formula del prestito.

In questo caso dunque l’Inter non pagherebbe il cartellino del belga ma lo acquisterebbe a titolo temporaneo pagando però l’intero ingaggio. La compagine nerazzurra sta avendo tante difficoltà in attacco in questo periodo e il ritorno di Lukaku potrebbe rappresentare sicuramente la svolta.