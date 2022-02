Juventus, tentativo di anticipo per il colpo dal Real Madrid: contatti in corso

La Juventus è al lavoro per mettere a segno un colpo importante dal Real Madrid: avviati i contatti, ma c’è una folta concorrenza

Tanti impegni per la Juventus in questa parte di stagione. I bianconeri infatti oltre al campionato devono giocare il ritorno di Champions League contro il Villareal e la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Nel frattempo si lavora già alla rosa per la prossima stagione.

La società juventina in primis vorrebbe migliorare il proprio reparto offensivo aggiungendo giocatori di indiscussa qualità, visto anche il futuro in bilico di Paulo Dybala. Così la Juventus avrebbe messo da tempo il mirino in casa Real Madrid, dove un top player ha una situazione contrattuale delicata. Avviati i contatti per cercare di anticipare la concorrenza.

Juventus, obiettivo Asensio dal Real Madrid: contatti in corso

Calciomercato estivo che offrirà diverse occasioni, soprattutto per quanto riguarda i calciatori a parametro zero o in scadenza nel 2023. Della seconda categoria fa parte anche Marco Asensio, calciatore del Real Madrid che in questa stagione in 28 presenze ha messo a segno 9 gol.

Il prolungamento di contratto con il Real Madrid al momento sembrerebbe essere difficile, così sulle sue tracce ci sarebbero diversi club. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, anche la Juventus avrebbe avviato i contatti con il calciatore per anticipare i tempi. La concorrenza però sarebbe folta e rappresentata da due top club tedeschi come Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Sicuramente in caso di addio di Dybala, lo spagnolo sarebbe un ottimo erede, ma difficile da acquistare.