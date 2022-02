Empoli-Juventus, Allegri perde un altro centrocampista: i dettagli

Juventus in campo al ‘Castellani’ contro l’Empoli nella sfida valevole per la 27esima giornata di Serie A

Nuovi guai per la Juventus di Massimiliano Allegri, in campo adesso al ‘Castellani’ di Empoli per il match valevole per la 27esima giornata di Serie A. I bianconeri restano in emergenza infortuni, specie a centrocampo dove è stato già ‘perso’ McKennie per circa due mesi.

Stavolta Allegri perde per infortunio Denis Zakaria. Nel primo tempo lo svizzero ha lasciato il campo per un guaio all’adduttore della coscia, al suo posto è entrato Locatelli.