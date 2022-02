Calciomercato Inter, rinnovo in bilico: scambio con Guardiola

Dopo Brozovic, l’Inter è chiamata a sciogliere il nodo del rinnovo di Skriniar. Il centrale slovacco potrebbe anche partire in cambio del big

Il pareggio di Genova ha rallentato la corsa scudetto dell’Inter. Fortunatamente per i nerazzurri, anche il Milan ha ‘steccato’ nel 26° turno, pareggiando in casa con l’Udinese. Tra le due ‘litiganti’, potrebbe godere il Napoli, atteso dal posticipo di domenica con la Lazio.

I nerazzurri intanto, sono alle prese con i rinnovi contrattuali dei big. Dopo Brozovic – annunciato da Marotta ma non ancora ufficializzato -, si attendono novità sui difensori De Vrij e Skriniar. Entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno 2023, un motivo valido per prolungare il rapporto per evitare un addio ‘a zero’. L’alternativa potrebbe essere la cessione nella prossima sessione di mercato, senza tralasciare l’ipotesi di uno scambio.

Calciomercato Inter: intriga lo scambio Skriniar-Gabriel Jesus

Milan Skriniar è uno dei difensori più interessanti del panorama europeo. Lo sa bene Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, pronto ad accoglierlo in Premier League. L’operazione potrebbe chiudersi in estate, grazie ad uno scambio con Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano ha lo stesso termine contrattuale di Skriniar ed è valutato 40 milioni, così come il difensore nerazzurro. Non è escluso dunque, che possa concludersi un clamoroso scambio tra Inter e Manchester City.