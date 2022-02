Via dalla Juventus a zero: futuro a sorpresa in Serie A

La Juventus a giugno potrebbe perdere alcuni membri della rosa a parametro zero: il futuro di un bianconero potrebbe essere sempre in Serie A

La questione rinnovi in casa Juventus continua a essere delicata. Indubbiamente quella più impellente da risolvere è quella legata al futuro di Paulo Dybala, che a giugno vedrà scadere il proprio contratto con i bianconeri. Ma non solo l’argentino si trova in questa situazione.

Infatti anche il portiere Mattia Perin a giugno potrà lasciare la Juventus a parametro zero. Il suo futuro potrebbe essere sempre in Serie A, con uno dei top club rivali dei bianconeri che potrebbero cogliere l’occasione e acquistarlo a titolo gratuito, vista la partenza possibile di un altro estremo difensore.

Juventus, addio Perin: il Napoli ci pensa come erede di Ospina

La Juventus a giugno probabilmente saluterà Mattia Perin. Il portiere bianconero, secondo di Szczesny, in estate potrebbe lasciare Torino per tornare a giocare con più continuità. Ovviamente la sua partenza a parametro zero sarà una grande occasione per i club che cercano nuovi portieri.

Sulle tracce del portiere della Juventus potrebbe esserci il Napoli. I partenopei infatti in estate potrebbero dire addio ad Ospina, anche lui in scadenza di contratto. La società partenopea potrebbe così cercare di acquistare Mattia Perin a parametro zero per assicurarsi il futuro tra i pali, prendendo un ottimo portiere a costo zero.