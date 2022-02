Juventus, top player a rischio scippo: Spalletti fa tremare Allegri

La Juventus continua a osservare con interesse un top player della Serie A, per il quale anche il Napoli di Luciano Spalletti fa un sondaggio

La stagione di Serie A continua a essere una delle più avvincenti degli ultimi anni, con la lotta scudetto e quella per la Champions League che continuano a essere molto serrate. Il Napoli avrà questa sera l’opportunità di raggiungere in vetta alla classifica il Milan, mentre la Juventus ieri ha collezionato una vittoria importante in casa dell’Empoli.

Nel frattempo anche il calciomercato estivo vedrà diversi club sfidarsi per un talento di Serie A che potrebbe partire a fine stagione. La Juventus lo segue da tempo, ma ad inserirsi potrebbe essere proprio il Napoli, con un sondaggio per l’esterno.

Juventus, nuova concorrente per Zaniolo: sondaggio Napoli

In casa Roma la stagione in corso è caratterizzata da alti e bassi, così come sono state le prestazioni di Nicolò Zaniolo. Il gioiello giallorosso non ha trovato spesso la via del gol e le prestazioni non sono state delle migliori, anche se comunque l’impegno è sempre stato costante.

Sulle sue tracce c’è da tempo la Juventus, che continua ad osservarlo con interesse, soprattutto dopo l’infortunio di Federico Chiesa. A complicare i piani dei bianconeri a sorpresa potrebbe essere il Napoli. Infatti i partenopei avrebbero fatto un sondaggio con la Roma per Zaniolo. Potrebbe così accendersi un duello infuocato tra Juventus e Napoli per uno dei migliori talenti italiani.