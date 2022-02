Tentazione Vlahovic, follia Guardiola: la risposta della Juventus

Vlahovic continua a segnare con la maglia della Juventus. Suonano delle sirene inglesi per l’attaccante serbo. La risposta della Juventus alla super offerta di Guardiola

La Juventus ha vinto ‘col brivido’ sul campo dell’Empoli, galvanizzata da un super Vlahovic, autore della sua prima doppietta in bianconero. L’arrivo dell’attaccante serbo, ha cambiato il volto alla formazione di Allegri, ora pienamente in corsa per tutti gli obiettivi stagionali.

Le reti di Vlahovic sono già quattro, anzi quattro e mezzo, considerando che una sua azione ha provocato l’autorete di Tressoldi (Sassuolo) nei quarti di finale di Coppa Italia. Una serie di prove convincenti, che seguono quanto di buono fatto con la Fiorentina nella prima metà di stagione.

Non solo, l’attaccante di Belgrdado ha impiegato 30 secondi per mettere a segno il suo primo centro in Champions League, il giorno stesso della sua prima apparizione nel massimo torneo europeo. L’eco delle reti del bomber di Vlahovic è arrivato anche in Premier, laddove Pep Guardiola sembrerebbe essere rimasto stregato dal suo talento. L’ex tecnico del Barcellona, ha pronta un’offerta clamorosa per convincere i vertici bianconeri a cederlo in estate.

Calciomercato, Guardiola tenta la Juventus: Gabriel Jesus più cash in cambio di Vlahovic

Vlahovic piace al Manchester City. I suoi gol stanno stregando tutta Europa, tanto da indurre Pep Guardiola a preparare un’offerta monstre per portarlo a Manchester. Il mister catalano sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Gabriel Jesus (valutato 60 milioni), più un compenso economico di 45 milioni di euro. Una cifra complessiva di 105 milioni di euro, ovvero 30 in più di quelli che ha speso la Juve per portarlo alla corte di Max Allegri.

La dirigenza bianconera non sarebbe però interessata allo scambio di mercato con il brasiliano, ed avrebbe rifiutato categoricamente la proposta di Pep Guardiola. Vlahovic non si muove da Torino e resta sempre più al centro del progetto della Vecchia Signora.