L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe mettere nel mirino il nome di Danilo Cataldi per la prossima estate di calciomercato: le ultimissime notizie sulla Beneamata di Beppe Marotta

E’ davvero la notte più buia per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, dopo aver superato alla grande il mese di gennaio nonostante le difficoltà, hanno vissuto un febbraio da incubo che ha visto soltanto una vittoria, in casa in Coppa Italia contro la Roma di Josè Mourinho.

Per il resto, in casa nerazzurra sono arrivate solo delusioni a partire dal derby di Milano contro il Milan di Stefano Pioli fino ad arrivare all’ultimo pareggio esterno in casa del Genoa, passando per la beffa a San Siro con il Liverpool e la clamorosa sconfitta con il Sassuolo dei grandi obiettivi di calciomercato Scamacca e Frattesi. Un momento davvero difficile per la Beneamata che deve ripartire il più presto possibile per cercare di inseguire ancora grandi traguardi come lo Scudetto e la Coppa Italia. I nerazzurri, se dovessero trionfare nel recupero in casa del Bologna, sarebbero ancora in testa alla classifica, ma ora il divario si è sensibilmente ridotto e il Napoli di Luciano Spalletti sembra davvero giocare sulle ali dell’entusiasmo.

Un momentaccio insomma per l’Inter che, anche a livello tattico, deve trovare degli aggiustamenti in vista della prossima stagione. Ad esempio, nel centrocampo della Beneamata mancherebbe proprio un giocatore in grado di agire da regista e coprire le eventuali assenze di Marcelo Brozovic, motore fondamentale della squadra allenata da Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, caccia al vice Brozovic

Il nome del possibile vice Brozovic potrebbe essere quello di Danilo Cataldi, mediano della Lazio di Maurizio Sarri. Il classe 1994, lanciato proprio da Simone Inzaghi ai tempi dei biancocelesti, non sta trovando troppo spazio in questa stagione e l’Inter potrebbe tentare un affondo per la prossima estate mettendo sul piatto il nome di Roberto Gagliardini. Il giocatore ex Atalanta, con una valutazione simile rispetto a quella di Cataldi, è sulla lista dei trasferimenti dei nerazzurri e avrebbe la fisicità giusta per essere un ripiego di valore per la Lazio.