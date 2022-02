Calciomercato Inter, addio Perisic: l’intreccio con la Juventus

Il futuro di Ivan Perisic resta sempre in bilico. Con Gosens l’Inter può dormire sogni tranquilli, ma che intreccio con la Juventus per le corsie esterne

Il contratto del laterale croato è in scadenza nel prossimo giugno: così il nerazzurro potrebbe dire addio con l’assalto decisivo dalla Spagna.

Al momento non ci sono novità importanti per quanto riguarda il futuro di Ivan Perisic. Il laterale croato è diventato uno dei protagonisti della stagione nerazzurra, ma lo stesso Inzaghi ha recuperato Robin Gosens, arrivato dall’Atalanta nella sessione invernale di calciomercato. Sulle tracce del giocatore ci sarebbe l’Atletico Madrid, pronto a preparare un’offerta importante al croato sulla base di sei milioni, la cifra richiesta dallo stesso nerazzurro al club milanese.

In questo modo si scatenerebbe un vero e proprio giro di terzini sinistri con la Juventus molto interessata al futuro di Renan Lodi.

Calciomercato Inter, il sostituto arriva dalla Juventus

Ivan Perisic sarebbe perfetto per Simeone grazie alla sua cavalcata importante sulla corsia mancina. In questo il terzino brasiliano, reduce dalla doppietta dell’Atletico Madrid, sarebbe finito nel mirino del club bianconero come svelato dalla stampa spagnola. Verso l’addio anche Alex Sandro, monitorato costantamente anche dai nerazzurri. Un effetto domino interessante con le tre big d’Europa, pronte a rinforzarsi sulle corsie esterne. Idee suggestive di calciomercato in vista della prossima stagione per arrivare ad essere protagoniste nuovamente in campo internazionale come in passato. La stessa annata dei “colchoneros” non è stata esaltante finora rispetto alle passate stagioni da urlo sotto la guida dell’allenatore argentino.